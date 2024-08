A Cortona 'Il mestiere delle armi', excursus da Medioevo al '700

Una mostra in due sedi fa luce su quattro secoli di storia delle armi da difesa e da offesa, fra tardo Medioevo e Settecento. È 'Il mestiere delle armi', in programma a Cortona (Arezzo) dal 24 agosto all'8 settembre, nell'Auditorium centro convegni Sant'Agostino e nello Spazio espositivo di via Guelfa, nell'ambito di Cortonantiquaria. Dalle armi bianche a quelle da fuoco, spiega una nota, sarà possibile apprezzare, anche grazie a quadri, ricostruzioni, stampe d'epoca, i grandi fatti d'arme che hanno interessato Cortona, come gli assedi del re Laodislao di Napoli o del Principe d'Oranges, fino ai tempi dell'invasione napoleonica e del "Viva Maria", nonché le evoluzioni dei sistemi di difesa.

Tra le curiosità, oltre al funzionamento degli archibugi, le tecniche di pronto intervento medico per le ferite riportate negli scontri e i libri nati per celebrare l'arte della guerra o quella di Ippocrate. Gli oggetti in mostra provengono dai depositi dell'Accademia Etrusca di Cortona. Per Francesco Attesti, assessore alla cultura del Comune di Cortona, "la mostra collaterale di questa edizione di Cortonantiquaria, dopo diversi anni di mostre incentrate sul dialogo fra antico e contemporaneo, ci porta alla storia antica e a scenari di assedi e resistenze, che dal Medioevo fino all'arrivo di Napoleone caratterizzarono le vicende di Cortona come di molte città d'Italia, e che nel nostro immaginario prendono la forma che il cinema d'autore ha ricostruito per noi.

Oggi mostreremo quali furono nella realtà gli strumenti di difesa e offesa, il cui antico valore funzionale è oggi simbolico".



