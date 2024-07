Recuperata balenottera morta nel porto di Talamone

E' stata recuperata oggi dai vigili del fuoco la balenottera che ieri è rimasta bloccata nel porto turistico di Talamone (Grosseto) e che poi è morta dopo essere stata sedata in considerazione delle sue precarie condizioni.

Il recupero del cetaceo, di circa 11 tonnellate, è avvenuto presso il molo della puntata di Talamonaccio con l'utilizzo di una gru privata e del personale del soccorritore acquatico di Grosseto con due moto d'acqua in assistenza al nucleo sommozzatori dei comando dei vigili del fuoco di Livorno.

Il mammifero è stato poi consegnato a personale dell'Università di Padova per gli accertamenti di rito.



