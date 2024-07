Da Kingsley a Bignardi a L'Eredità delle donne a Firenze

La 'regina' del romance internazionale Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli, la giornalista e scrittrice Daria Bignardi, la giornalista musicale Paola Maugeri, la giovane affermata economista Ginevra Bersani Franceschetti, la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, la filosofa Roberta De Monticelli. E ancora, la podcaster Valeria Montebello, il filosofo femminista e divulgatore Lorenzo Gasparrini, la sessuologa Roberta Rossi e la comica Giorgia Fumo. Sono i primi nomi annunciati de L'Eredità delle Donne 2024, il festival dedicato alle competenze femminili diretto da Serena Dandini, che quest'anno prende il titolo di 'Future', in programma dal 22 al 24 a Firenze, all'ex Manifattura Tabacchi.

Il festival, che negli anni ha portato sul palco 476 ospiti da tutto il mondo, si tiene a ridosso della Giornata Mondiale contro la violenza di genere (25 novembre), una data a cui la rassegna resta ancorata. "Oggi come non mai - ricorda Dandini - le donne sono capaci di idee rivoluzionarie, di prospettive creative, di punti di vista originali: senza di loro nessun cambiamento di rotta sarà possibile. Le donne non chiedono di partecipare al mondo così com'è ma aspirano a essere parte attiva nel riformarlo e nel ricondurre il tempo della collettività al centro di esso".

Non mancherà, infine, la rassegna "Libri al festival", un vero e proprio festival nel festival dedicato alle novità editoriali. Autrici internazionali e italiane faranno tappa a Firenze, dove si susseguiranno numerose presentazioni in anteprima nazionale.



