A Cavriglia una statua dedicata a Francesco Nuti

Una statua in memoria di Francesco Nuti a Cavriglia (Arezzo), dove il regista e attore toscano prese ispirazione per il titolo del suo film 'Madonna che silenzio c'è stasera'. La statua sarà collocata nel giardino Ardenza, il 31 luglio alle 21.

Nell'occasione, spiega una nota, sarà proiettato anche il film di Nuti. Sono previsti interventi del sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, di Alessio Bigini di Maker House, che ha realizzato l'opera, e dell'ex sindaco Enzo Brogi che era assieme a Nuti quando, dopo una partita di biliardo a Cavriglia, seduti su una panchina, in una notte dal silenzio assordante, l'artista si lasciò sfuggire l'esclamazione "Madonna che silenzio c'è a Cavriglia" che dette il là alla pellicola "Madonna che silenzio c'è stasera", variando leggermente l'idea originaria. Per tale motivo e visto il forte legame di Francesco Nuti col territorio cavrigliese, l'Amministrazione Comunale ha deciso di dedicargli una panchina ed una statua a volerne ricordare il valore.

"L'Amministrazione cavrigliese ha voluto onorare la memoria di Francesco Nuti riconoscendogli uno spazio all'interno del nuovo parco pubblico presso l'Ardenza - sottolineano il sindaco Degl'Innocenti o Sanni e l'assessore alla cultura Filippo Boni - questo a voler significare il forte legame di Cavriglia con l'artista, esaltandone le doti e le innegabili capacità di coinvolgere il pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA