Annunciati gli scatti finalisti del Siena photo Awards

Il Siena Awards compie dieci anni e lancia un'edizione straordinaria con grandi nomi della fotografia internazionale e mostre che animeranno la città e la provincia dal 28 settembre al 24 novembre. Sul sito istituzionale del festival delle arti visive, www.sienawards.com, sono state annunciate le foto in nomination per il Drone photo Awards e per il Creative photo Awards, i vincitori saranno svelati il 28 settembre con una cerimonia di premiazione che si terrà come di consueto nel teatro dei Rinnovati di Siena.

Per il Drone photo Awards sono cinque le foto in nomination per ognuna delle nove categorie e sono state selezionate fra oltre 2mila scatti arrivati da 113 paesi per partecipare al più importante concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea. Per il Creative photo Awards sono cinque le foto in nomination per ognuna delle sette categorie e gli scatti sono stati selezionati fra migliaia di immagini in arrivo da 135 Paesi, inviate da 4.193 partecipanti per il concorso internazionale dedicato alla fotografia Fine art.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA