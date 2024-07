Schianto in moto, 60enne muore mentre stava tornando dal lavoro

Un uomo di 60 anni è morto in seguito ad un incidente stradale in moto avvenuto questa mattina a Pontassieve (Firenze), in viale della Repubblica a Pontassieve, intorno alle 8:30. Portato in ospedale in codice rosso, è morto successivamente per le ferite riportate. Cordoglio è stato espresso da David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia, spiegando che il 60enne, noto infermiere del 118 fiorentino, stava rientrando a casa dopo una notte al lavoro.

"Siamo tutti sconvolti per quanto accaduto a Bruno, oggi piangiamo un grande uomo e collega - sottolinea Nucci in una nota -. È un colpo duro e inaspettato. Ci stringiamo, a nome del nostro Ordine professionale, intorno alla famiglia di Bruno. Era un nostro iscritto ma anche infermiere eccezionale, uno di quelli che hanno contribuito a far crescere con il suo operato il 118 fiorentino. Ci teniamo a ricordare il suo impegno e la sua voglia di essere sempre in prima fila per aiutare gli altri.

Lo ringraziamo per quanto ha fatto per tutti noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA