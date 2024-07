A Cortona restaurata una lunetta del Beato Angelico

Terminato e inaugurato il restauro della Lunetta di Beato Angelico nella chiesa di San Domenico a Cortona (Arezzo) di cui esiste anche il 'disegno preparatorio' custodito al Museo Diocesano della cittadina dell'Aretino insieme ad altri due capolavori del frate pittore: l'Annunciazione e la Madonna con il bambino. La Lunetta raffigura la Madonna con il bambino e i santi Pietro e Domenico insieme agli evangelisti e risale al 1434 circa. L'intervento è stato reso possibile grazie all'interessamento del parroco don Giovanni Ferrari e grazie alla donazione di un benefattore che ha voluto rimanere anonimo.

Così nel mese di febbraio 2024 l'opera è stata smontata dal portale della chiesa, spostata nella sacrestia e poi sottoposta al restauro. L'affresco aveva già subito un intervento nel 1955, ma aveva subito uno strappo una decina di anni dopo. Trasferito in un supporto di masonite, è stato negli anni prima posizionato all'interno della chiesa poi successivamente ricollocato al suo posto, sopra il portale. L'ultimo intervento ha previsto in primo luogo una ripulitura, poi un consolidamento in due punti dove i vecchi stucchi erano saltati, infine si è proceduto al ritocco pittorico. Il restauro comprende anche una soluzione per la protezione dalle intemperie, nuova illuminazione e nuovo vetro di tipo museale che offrirà una migliore lettura dell'opera. All'inaugurazione presente anche il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca: "La mia presenza - ha detto - vuole esprimere la gratitudine per chi si è impegnato fattivamente per il restauro di questa opera. Che possa essere di incoraggiamento per altre opere che necessitano di cura".



