Traghetti, flussi regolari in porti della Toscana con sciopero

Disagi limitati ai passeggeri per le isole dell'Arcipelago toscano con lo sciopero indetto oggi fino a mezzanotte dai sindacati per i lavoratori della compagnia Toremar. Il piano predisposto dalla prefettura di Livorno per limitare i disagi ai passeggeri in partenza da e per l'isola d'Elba è in piena operatività con 50 unità delle forze dell'ordine presenti a Portoferraio (Livorno) per consentire il regolare deflusso delle partenze dei turisti dall'isola. La protezione civile con personale e postazioni mobili ha fornito assistenza a chi era in attesa dei traghetti, regolarmente in funzione, di Corsica Ferries, Moby e Blue Navy, che sono l'alternativa alle navi della Toremar ferme per lo sciopero.

Sono comunque garantiti i servizi essenziali. Nessuna problematica di rilievo pure a Piombino.

Secondo il sindacato Filt Cgil l'adesione allo sciopero è stata del 100%. La protesta delle sigle confederali dei trasporti è contro la posizione assunta dalla Toremar sul bando di gara che verrà emesso dalla Regione Toscana per la riassegnazione dei collegamenti con le isole toscane. Presìdi e volantinaggi ci sono stati nei porti di Piombino, Portoferraio e Santo Stefano. Le navi della Toremar oggi saltano 14 corse per l'Elba da Piombino, cinque per l'isola del Giglio da Porto Santo Stefano e una da Livorno per Capraia. "Le ragioni dello sciopero hanno trovato piena adesione dei lavoratori, l'adesione è al 100% - riferisce il segretario provinciale Filt Cgil, Giuseppe Gucciardo - Hanno aderito tutti, anche comandanti di nave, dirigenti e quadri. Il traffico passeggeri è stato ben coordinato e le altre compagnie hanno riassorbito il traffico.

L'obiettivo era di lanciare un messaggio forte, di compattezza rispetto al quadro attuale".



