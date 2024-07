Guasto su linea AV Firenze-Roma, circolazione treni rallentata

Sulla linea Alta Velocità Firenze - Roma, dalle ore 8:31 di questa mattina la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Rovezzano per un inconveniente tecnico alla linea elettrica.

Sono in corso interventi dei tecnici di Rfi. I allentamenti fino a 60 minuti. I treni in direzione Roma vengono instradati sulla linea convenzionale da Firenze a Valdarno mentre quelli regionali potranno subire rallentamenti, variazioni e cancellazioni. E' quanto si legge sul sito di Rete ferroviaria italiana.

I treni AV, Intercity e regionali registrano ritardi, limitazioni e cancellazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA