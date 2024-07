Incendio in laboratorio artistico in Versilia, nessun ferito

Un incendio ha devastato un laboratorio artistico in via di Montramito, al confine tra i comuni di Viareggio (Lucca) e Massarosa (Lucca), nessuna persona à rimasta coinvolta.

Tra le ipotesi, secondo quanto si apprende, quella di un possibile corto circuito. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata, poco dopo l'uscita del titolare. Complice la presenza di materiale infiammabile, carta, tele e legno e le elevate temperature, in pochi minuti l'intero stabile è andato a fuoco.

Sul posto cinque camion dei vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, i carabinieri e la polizia municipale.



