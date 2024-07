Università:online bando Dsu per borse studio,più beneficiari

In Toscana per il secondo anno consecutivo soglie Isee più alte e borse più 'pesanti' adeguate all'inflazione. Un ampliamento della platea di beneficiarie e beneficiari stimato di circa 1.700 studentesse e studenti, che si aggiungeranno ai 14.983 borsiste e borsisti nell'anno accademico appena trascorso. Con queste principali novità è on line da oggi il nuovo bando dell'Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario che garantisce borse di studio e posti alloggio per il 2024/2025.

Il bando, promosso nell'ambito di GiovaniSì, recepisce gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale e resterà aperto fino al prossimo 6 settembre. La soglia Isee passa a 27mila euro (da 25mila). Cresce a 60mila anche l'Ispe, l'indicatore della situazione patrimoniale (da 57.187,53). In media gli importi delle borse aumenteranno del 5,4%. Nella fascia intermedia di reddito Isee, la borsa varrà 7.016 euro per le/i fuori sede (dai 6.657 dello scorso anno), 4.100 euro per le/i pendolari (da 3.890 euro), 2.828 euro per chi studia 'in sede' (rispetto ai 2.683 euro dell'anno accademico 2023/2024). Confermate, si spiega in una nota, condizioni più favorevoli per studentesse e studenti con disabilità, studentesse iscritte a corsi Stem, studentesse e studenti con doppia iscrizione o indipendenti. In quest'ultima categoria rientreranno anche i cosiddetti 'Care leavers', coloro che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria. Confermato anche il contributo affitto di 250 euro mensili e la maggiorazione straordinaria (ulteriori 100 euro mensili) alle assegnatarie e agli assegnatari di posto alloggio che, in attesa della convocazione in una residenza universitaria Dsu, trovano sistemazione autonomamente. Tra le novità del nuovo bando, la possibilità per studentesse e studenti in mobilità internazionale di accedere alla borsa anche per un periodo più breve di sei mesi. Il contributo sarà assegnabile qualora la studentessa o lo studente abbia ottenuto almeno tre crediti.

Il bando è finanziato attraverso risorse del Fondo sociale europeo (6.895.445 euro) assegnate dalla Regione all'azienda Dsu, risorse proprie della Regione destinate al finanziamento delle borse di studio (11.100.000 euro), a cui si aggiungono i fondi regionali per le spese di funzionamento e per la gestione dei servizi rivolti alle studentesse e agli studenti (15.300.000 euro) e attraverso la Tassa Dsu (circa 16.000.000 euro), oltre agli stanziamenti statali con fondi Fis e Pnrr.



