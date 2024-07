Percussioni e musica algerina al Festival au désert

Due maestri delle percussioni come Trilok Gurtu e Aly Keita, la cantante e musicista marocchina Asmaa Hamzaoui e il suo gruppo Bnat Timbouktou e gli Imarhan, gruppo di musicisti algerini formatosi a Tamanrasset alla 15/a edizione di Festival au désert Firenze, in programma il 21, il 24 e il 25 luglio in vari luoghi di Firenze.

Domenica 21 luglio al Chiostro Grande di Santa Maria Novella, in collaborazione con Florence Dance Festival, due culture antiche, quella indiana e quella maliana, sono protagoniste del concerto di Trilok Gurtu e Aly Keita. Al Parco delle Cascine, nel Prato della Tinaia, in collaborazione con Ultravox, mercoledì 24 luglio sarà protagonista la cantante e musicista marocchina Asmaa Hamzaoui e il suo gruppo Bnat Timbouktou, con una versione al femminile dell'antica tradizione gnawa. Giovedì 25 luglio, a chiudere il festival, sempre nel Prato della Tinaia del Parco delle Cascine, gli Imarhan, gruppo di musicisti algerini formatosi a Tamanrasset, influenzati tanto dai gruppi desert-rock quanto dalla musica tuareg tradizionale.



