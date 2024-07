Il Museo della Moda rinasce con 20 sale a Palazzo Pitti

Nasce a Firenze, a Palazzo Pitti, il nuovo Museo della Moda e del Costume con 20 sale che ne ripercorrono la storia dal '700 a oggi. Il museo apre dopo oltre quattro anni di stop per i lavori e per il nuovo allestimento.

Le nuove sale, mostrate oggi dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde, raccontano due secoli fondamentali per lo sviluppo della moda e della sartoria, il Settecento e l'Ottocento. Dalle silhouette in stile impero, agli abiti da sposa ottocenteschi (incluso un modello con strascico di Charles Frederick Worth). L'altra novità riguarda l'allestimento in cui gli abiti d'epoca sono esposti in dialogo con una rosa di dipinti degli Uffizi, attentamente scelti per fare da controcanto alle creazioni di moda. Si va dai grandi ritrattisti del Settecento e del primo Ottocento come Carle Vanloo, Laurent Pecheux e Jean-Sébastien Rouillard, all'Ottocento maturo di Tito Conti e Vittorio Corcos fino all'avanguardia italiana di Alberto Burri.



