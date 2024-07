Al salone Maredamare 250 collezioni per il beachwear

Con 250 collezioni di moda beachwear, il salone fiorentino Maredamare è pronto ad aprire i battenti, mostrando le novità delle collezioni per l'estate 2025. Non solo: quest'anno sono stati avviati nuovi progetti in termini di internazionalizzazione e nuove collaborazioni importanti, tra cui quella con Agenzia Iceche che porterà a Firenze, dal 20 al 22 luglio, oltre 20 top buyer da paesi target tra cui Kuwait, America, Libano, Giappone, Kazakistan. In totale quindi arriveranno oltre 300 tra i migliori compratori del comparto.

Tra le novità anche la seconda edizione di Fuordacqua, una sorta di fuorisalone che punteggia di eventi tanti negozi di moda mare di tutta Italia. "Quest'edizione segna un ulteriore passo che ci avvicina alla nostra idea di futuro: - spiega Alessandro Legnaioli, presidente di Underbeach che organizza la fiera - Uscire dalle mura della Fortezza da Basso con il nostro fuorisalone che, partito lo scorso anno in modo sperimentale, oggi arriva in molti negozi italiani, dalla Lombardia alla Sicilia''.

Tra le novità anche il progetto Blue Milano pensato per riportare le sfilate di beachwear e resortwear a Milano durante la settimana della moda. Al salone anche un workshop dedicato alle tendenze e le sfilate collettive, poi l'area di Milano Fashion&Jewels che presenterà una selezione di accessori nel mondo beachwear e Resort e quella di Cna Federmoda che con WeLoveModainItaly Cruise & Resort mostrerà una selezione di brand del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA