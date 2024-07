Doppio incidente in Fi-Pi-Li, traffico bloccato e 9 feriti

Due incidenti diversi in entrambi i sensi di marcia sono avvenuti questo pomeriggio nel tratto tra Empoli (Firenze) e San Miniato (Pisa) della Fi-Pi-Li.

Il traffico al momento è attualmente bloccato in entrambe le direzioni. In tutto sono state coinvolte quattro auto e un mezzo pesante.

Complessivamente sarebbero rimaste ferite in modo non grave 9 persone, tra cui una bambina che ha riportato contusioni e un uomo di 42 anni che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.



