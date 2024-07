Pugilato: Domani a Grosseto c'è il Tricolore dei pesi leggeri

Domani sera appuntamento con la 'Grosseto Boxing Night', per una proposta organizzativa di Rosanna Conti Cavini, con il patrocinio della Fpi, sul ring allestito in Piazza Dante . Il match clou della riunione sarà quello in cui il campione italiano dei pesi leggeri, il pugliese di Ugento Giuseppe Carafa, difenderà per la seconda volta il titolo, e il suo avversario sarà il 27enne goriziano Francesco Santacroce.

Sia Carafa che Santacroce non hanno troppa potenza nei colpi, ma propongono sempre una boxe dai contenuti agonistici elevati.

Carafa, allenato dal maestro Stifani, è reduce da tre successi consecutivi dopo la sconfitta nel 2022, nonostante una buona prestazione, per il titolo Global Wbo contro Francesco Patera, belga di origini italiane e per diversi anni costantemente nella top dieci mondiale della categoria. Carafa ha poi conquistato il titolo nazionale contro Pasquale Di Silvio nel novembre 2023 e lo ha difeso con Francesco Acatullo lo scorso aprile.

Francesco Santacroce, portacolori della Planet Fighters di Gorizia allenato da Franco Visentin e Rino Santacroce, è alla seconda occasione tricolore nel giro di un anno. Nel giugno 2023, proprio a Gorizia, ha sfidato l'allora campione Marvin Demollari perdendo ai punti dopo un match molto intenso .

Nel sottoclou della riunione di Grosseto sono in programma due match professionistici in cui saranno protagonisti il mancino peso leggero di Taquinia Christian Gasparri, e il mediomassimo toscano Miguel Bachi.



