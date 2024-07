A Stefano Dal Bianco il premio Viareggio Repaci per la poesia

È Stefano Dal Bianco con Paradiso (Garzanti) ad aggiudicarsi il premio per la poesia della 95/a edizione del premio letterario Viareggio Rèpaci. Lo annuncia la giuria presieduta da Paolo Mieli, che tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per decretare il vincitore per la saggistica tra Pierluigi Battista con I miei eroi (La nave di Teseo), Francesco Gambino con In sala con il diritto (La nave di Teseo) e Vincenzo Trione con Prologo celeste (Einaudi).

Il prossimo appuntamento in calendario è venerdì 26 luglio alle 21.30 sul palco della Felicità in piazza Mazzini a Viareggio, dove gli autori dei libri finalisti, in dialogo con la giuria, presenteranno al pubblico le loro opere.

Riguardo al premio per la narrativa sono candidati Silvia Avallone (Cuore nero, Rizzoli), Federica De Paolis, (Da parte di madre, Feltrinelli) e Marco Lodoli (Tanto poco, Einaudi): il vincitore sarà svelato in diretta durante la serata finale di sabato 27 luglio alle 21.30 in piazza Mazzini quando saranno consegnati anche i premi per le categorie poesia e saggistica e i riconoscimenti speciali assegnati ad Anita Likmeta (premio internazionale), Giovanna Reanda (premio giornalistico) e Alice Valeria Oliveri (premio opera prima).



