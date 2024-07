42enne accoltellato a Prato, fermati 5 uomini

La Polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto cinque uomini, tutti cinesi, per l'aggressione subita da un loro connazionale 42enne la notte del 6 luglio scorso a Prato. La vittima, ferita a coltellate, è in via di miglioramento, spiega la Questura, dopo essere stata operata e ricoverata in prognosi riservata. Il 42enne, noto alle forze dell'ordine, era stato soccorso in via Marsala. Inizialmente sembrava essere rimasto vittima di un investimento ma poi i soccorritori avevano appurato che aveva lesioni all'addome dovute a un'arma da taglio. Gli accertamenti poi svolti dalla squadra mobile, anche in base a testimonianze raccolte, hanno portato a ricostruire che il 42enne era stato portato in via Marsala, nei pressi della sua abitazione, dopo essere stato ferito altrove. In particolare è stato individuato un night frequentato dalla vittima le cui telecamere di sorveglianza, insieme ad accertamenti della scientifica, hanno consentito di stabilire che il 42enne intorno alle 2, era nel locale dove sarebbe stato prima colpito alle spalle con una bottigliata alla testa, poi preso a calci e pugni e infine accoltellato. Cinque gli aggressori che sarebbero fuggiti su due auto mentre la vittima veniva soccorsa da un dipendende del night il quale poi, su richiesta del 42enne, lo avrebbe portato nei pressi della sua abitazione. I cinque aggressori sono stati successivamente identificati e arrestatiquattro a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), uno a Catania: per tutti il fermo è stato disposto dalla pm di Prato Laura Canovai. Le indagini proseguono per chiarire il movente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA