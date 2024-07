Palio Siena: cambia il mossiere per la carriera di agosto

Cambio di mossiere al Palio di Siena in vista della carriera del 16 agosto. Sarà Renato Bircolotti a sostituire Bartolo Ambrosione dopo che quest'ultimo "non ha dato la propria disponibilità a salire nuovamente sul verrocchio", spiega una nota del Comune di Siena.

Ambrosione, 19 carriere all'attivo, era stato al centro di molte polemiche dopo la mossa del Palio del 2 luglio che avrebbe penalizzato diverse contrade. La scelta dei capitani delle contrade è ricaduta su Bircolotti che ha dato il suo assenso e questa mattina ha incontrato il sindaco Nicoletta Fabio. La nomina ufficiale è attesa, come da regolamento, con delibera di giunta.



