Fotografia, 22 mostre a Cortona on the Move sul corpo

Si aprirà l'11 luglio, in piazza Signorelli a Cortona (Arezzo), la 14/a edizione del festival internazionale di fotografia Cortona on the move che propone 22 mostre, di cui quattro collettive e 18 individuali, che indagheranno il tema del corpo sul tema 'Body of Evidence' nelle sue molteplici forme ed espressioni.

La nuova edizione è stata presentata nella sede della Regione Toscana a Firenze. Tra le mostre, 'Sexual Fantasies di Myriam Boulos', sulle fantasie sessuali femminili in Medio Oriente, e 'The Last Safe Abortion' di Carmen Winant, sul tema dell'aborto, entrambe per la prima volta in Italia.

Tra le anteprime anche 'Restraint and Desire' della coppia di fotografi Ken Graves, scomparso nel 2016, ed Eva Lipman.

Philip Montgomery sarà presente con 'American Mirror' sulle fratture interne della società americana.

Novità di questa edizione è la mostra interamente pensata e allestita per bambini e famiglie: 'Giro Giro Corpo. Fotolibri per bambini e adulti bambini', realizzata con Kublaiklan e SpazioB**K per la ricerca editoriale. Dalla collaborazione con Autolinee Toscane, che dal 2021 sostiene e produce progetti fotografici in partnership con Cortona On The Move, nasce 'They Don't Look Like Me' di Niccolò Rastrelli, dedicata al fenomeno dei cosplayer. Le mostre del festival saranno inaugurate dall'11 al 14 luglio, quando il borgo toscano accoglierà esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, letture portfolio, dibattiti e workshop. Il festival proseguirà poi per tutta l'estate e parte dell'autunno e si concluderà domenica 3 novembre. "Da molti anni la Regione è al fianco di Cortona On the Move - ha ricordato il presidente della Toscana Eugenio Giani. - Anche per il 2024 abbiamo rinnovato il nostro patrocinio ed il nostro sostegno ad un festival culturalmente rilevante e molto particolare, che si concentra sulla fotografia e le arti visive senza tuttavia trascurare altri linguaggi".



