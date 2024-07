In lacrime dopo aver scoperto che il nonno ordinò la strage nazista a San Polo

È scoppiata in un pianto commosso dopo aver raccontato di essere venuta a conoscenza che il nonno dette l'ordine ai militari tedeschi in ritirata di uccidere 80 persone il 14 luglio del 1944 a San Polo, frazione delle colline che circondano Arezzo, strage avvenuta due giorni prima della liberazione della città.



È accaduto sabato a Civitella in Valdichiana (Arezzo) durante un convegno sulle stragi naziste cui ha partecipato in conference dalla Germania la nipote, Laura, del colonnello Wolf Ewert che ordinò la strage di San Polo.



Laura ha detto di aver scoperto per caso la storia di suo nonno, storia che la riempie di "tristezza, dolore e vergogna" e che adesso vuole raccontarla al figlio, agli amici e sul giornale in cui scrive (lei è giornalista).

Laura Ewert ha annunciato che verrà domenica prossima, 14 luglio, ad Arezzo per l'80mo a chiedere perdono ai discendenti delle persone uccise che, peraltro, furono costrette, come raccontato durante il convegno, a scavarsi la fossa prima di essere uccisi. Laura non ha retto poi all'impatto emotivo del racconto e delle immagini chiudendo il collegamento con un pianto a dirotto.

Al convegno erano presenti lo storico Carlo Gentile e i giornalisti tedeschi Udo Gumpel e Christiane Kohl, i due che hanno lavorato più sulle stragi di Civitella, San Polo e Sant'Anna di Stazzema.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA