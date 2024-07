Fantino cade in corsa e viene travolto da cavallo, grave

È caduto dal suo cavallo durante la terza corsa al galoppo in programma domenica sera all'ippodromo Caprilli di Livorno e ha subito una sospetta frattura alla mandibola. Il fantino, 23enne, è stato subito soccorso da un equipaggio della Croce Rossa in servizio all'ippodromo. Il jockey dopo la caduta è stato anche investito da un cavallo che stava sopraggiungendo. L'uomo è stato dunque trasferito al pronto soccorso di Livorno con l'automedica, dove era stata allertata la shock room, a causa di un trauma cranico, un importante trauma facciale e la sospetta frattura della mandibola. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno, il fantino livornese Alessio Lenzi, 23 anni che durante la terza corsa al galoppo all'ippodromo Caprilli di domenica sera è caduto a terra venendo travolto da un altro cavallo e riportando un trauma cranico, e facciale e fratture varie.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA