Dal Senegal su barcone ora è rappresentate sindacale in Maremma

Arrivato in Italia dall'Africa su un barcone nel 2017 ora è stato nominato rappresentante sindacale nell'azienda in cui lavora. E' la storia di Ousmane Diallo, 34 anni originario del Senegal. Nel 2017 è giunto in Italia a bordo di un barcone, sul quale fu caricato da alcuni scafisti nordafricani anche se era ammalato: volevano sbarazzarsene, le sue condizioni di salute si erano aggravate dopo che da bere gli erano rimaste solo alcune pozze d'acqua. In Italia, dopo aver fatto anche il meccanico, si è specializzato nel mondo dell'edilizia.

Recentemente è stato nominato Rsa (rappresentante sindacale aziendale) per Fillea Cgil nella ditta Marconi, che gli ha permesso di studiare, sia per cercare di conseguire la licenza media sia per ottenere le certificazioni più attinenti all'ambiente dove lavora: come quella per la saldatura e il patentino per la bonifica dell'amianto. Diallo è un amante della Maremma, si destreggia bene con la lingua italiana e crede molto nelle possibilità offerte dal nostro Paese.

"Qua sto molto bene - dice Ousmane - sono contento di essere stato eletto rappresentante sindacale nell'azienda dove lavoro.

Ci sono anche altri stranieri e troverò il modo di essere la voce di tutti e far proseguire il buon clima di lavoro che già c'è". "Ho fatto inizialmente il meccanico per auto e moto - ricorda -. Oggi lavoro nell'edilizia con un contratto a tempo indeterminato e mi sto specializzando su ambiente e saldatura.

Sono molto felice di lavorare in Italia. Seguo sempre le vicende politiche in Senegal, sul mio Paese ripongo sempre molte speranze. Sono convinto che, come l'Italia, debba andare avanti e progredire, non tornare indietro". Per Anna Capobussi, segretaria Fillea Cgil di Grosseto, "Ousmane ci dimostra che quando viene mostrata la giusta strada, e non quella del caporalato gli immigrati sono perfettamente in grado di integrarsi, la normativa però deve dare la possibilità di farlo.

La Bossi-Fini va modificata con urgenza".



