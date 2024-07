Nuovi scavi nell'area archeologica di Montereggi

Sono iniziati i nuovi lavori di scavo nell'area archeologica di Montereggi nel comune di Capraia e Limite (Firenze), antico insediamento etrusco studiato fin dagli anni Ottanta. L'iniziativa è stata promossa dall'imprenditore George McCarroll Rapier III, noto per aver donato al territorio 1 milione di euro per far fronte all'emergenza Covid, ed è coordinata dalla Florida State University. L'obiettivo è di tutelare e studiare il patrimonio storico dell'area situata nei terreni di Villa Bibbiani, proprietà acquistata nel 2019 proprio dall'imprenditore americano, per restituirlo alla collettività.

Il 'Montereggi Project', questo il nome dei nuovi scavi, è stato presentato oggi alla presenza di McCarroll Rapier III, del direttore scientifico Andrea De Giorgi, del direttore di scavo Agnese Pittari e dell'ad di Villa Bibbiani Stefano Nigi, oltre che alle autorità locali. Il progetto è stato possibile grazie a una concessione del ministero della Cultura alla Florida State University e prevede la ripresa degli ultimi scavi svolti, la sistemazione dei dati e una serie di analisi per un completo restauro al fine di rendere accessibile il sito. Vi lavoreranno otto studenti, dottorandi della Florida State University e otto archeologi dell'Impresa archeologica Archeorete. La ricerca spazia dal periodo etrusco e romano fino al medioevo. Dalle prime indagini sono già emersi diversi oggetti come monete di epoca etrusca e ceramica di importazione attica. I lavori proseguiranno fino al 2026, ma già il prossimo anno sarà possibile mostrare il sito archeologico in una nuova dimensione di visita. La campagna di scavo potrà essere seguita anche attraverso il canale Instagram themontereggiproject



