A fuoco capannone abbandonato a Campi Bisenzio, nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato in un edificio industriale dismesso, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze), in via Cesare Battisti.

Non sono segnalate persone coinvolte.

I pompieri, intervenuti con il supporto di mezzi e uomini inviati anche dai comandi di Prato e Pistoia, sono riusciti a contenere l'incendio evitando che si propagasse ai locali adiacenti. Una porzione della copertura del capannone abbandonato è crollata, per questo sarà necessario l'intervento degli escavatori per effettuare lo smassamento e il minuto spegnimento. Il Comune di Campi Bisenzio invita, via social, "i cittadini della zona a chiudere le finestre in via precauzionale".



