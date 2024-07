Viaggia in autostrada con 80 chili di hashish, arrestato

Viaggiava in autostrada con 80 chili di hashish, un 47enne di origine magrebina è stato così arrestato dalla polizia stradale di Arezzo. Gli agenti, durante un controllo di routine lungo il tratto aretino dell'Autosole, hanno deciso di approfondire la ricerca, controllando all'interno del bagagliaio dell'auto, dove hanno rinvenuto tre scatole di cartone contenenti 19 confezioni termosaldate con 799 panetti di hashish dal peso complessivo di quasi 80 chili per un valore sul mercato al dettaglio dello spaccio di circa 800.000 euro.

L'uomo, incensurato e in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Arezzo, mentre la droga e il veicolo sono stati sequestrati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA