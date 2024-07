Mancato rinnovo contratto,sciopero portuali Livorno 4 e 5 luglio

Per due giorni, il 4 e il 5 luglio, i lavoratori del sistema portuale livornese sciopereranno ininterrottamente per 48 ore per protestare contro il mancato rinnovo del Ccnl dei porti. La mobilitazione, si spiega in una nota sindacale, è indetta dalle segreterie provinciali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti nell'ambito delle iniziative di protesta lanciate a livello nazionale (un pacchetto di 4 giorni di sciopero da mettere in atto dal 2 al 5 luglio) per contestare le inaccettabili posizioni delle parti datoriali.

"Chiediamo con forza un aumento economico utile al recupero del potere d'acquisto perso, ulteriori miglioramenti delle condizioni di lavoro e degli standard di sicurezza e una implementazione del sistema di welfare. Le proposte avanzate dalle parti datoriali sono del tutto insufficienti, un vero e proprio schiaffo nei confronti dei lavoratori: per questo motivo abbiamo deciso di alzare il livello della protesta", spiegano i sindacati.

Nel porto di Livorno sia il 4 sia il 5 luglio "saranno allestiti presidi di protesta davanti al varco Galvani, varco Valessini e varco di accesso al terminal Darsena Toscana.

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti saranno come sempre al fianco dei lavoratori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA