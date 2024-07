Cinema con vista, torna l'arena al giardino Bardini di Firenze

Cinema con vista su Firenze. Torna l'arena estiva sulla terrazza Belvedere del giardino Bardini: dal 9 luglio al 29 agosto il meglio della stagione, le migliori uscite estive e in occasione della mostra ospitata a Villa Bardini un omaggio all'arte con la proiezione gratuita del documentario di Mario Martone su Mimmo Jodice.

L'iniziativa, Cinema in villa, alla sua V edizione, è promossa e organizzata dalla Fondazione Cr Firenze, in collaborazione con Fondazione parchi monumentali Bardini e Peyron, l'associazione culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze. Ingresso dalle ore 20,45, inizio proiezioni ore 21,15. Il biglietto costa 5 euro e la programmazione, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, si articola in aree tematiche. Confermato l'appuntamento per le famiglie, quest'anno al mercoledì, con biglietti gratuiti su prenotazione (obbligatoria) e confermata la rassegna Cinema revolution sostenuta dal ministero della Cultura in collaborazione con il comparto cinematografico, con biglietti a 3,50 euro. Per i biglietti, vista la grande affluenza degli anni passati, è consigliata la prevendita, sui siti www.villabardini.it e www.cinemainvilla.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA