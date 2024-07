Al via riaperture straordinarie del Museo Marini di Pistoia

E' in programma domani, alle 18, l'anteprima delle riaperture del piano terra del Palazzo del Tau, sede del Museo Marino Marini di Pistoia. Nell'occasione sarà presentata l'esposizione straordinaria 'Marino e Pistoia: di nuovo insieme', che riconsegna ai pistoiesi e a tutti i visitatori una selezione di opere di uno dei maggiori artisti del Novecento.

Il progetto è nato da un'idea del commissario straordinario della Fondazione Marino Marini di Pistoia Raffaele Ruberto e curato dal comitato scientifico. L'allestimento proposto, con le opere collocate a terra nei gradoni dell'impluvium e distribuite negli spazi attigui, vuole restituire il clima visivo dell'atelier di Marino e invita i visitatori a riscoprire il suo linguaggio plastico, in alcuni casi in relazione col suo linguaggio pittorico, nella sua tensione espressiva e nella sua eleganza formale. Le opere esposte sono in tutto una cinquantina, tra cui alcune Pomone. L'esposizione è allestita anche nell'attigua ex chiesa del Tau, di proprietà del Demanio dello Stato, affidata alla Direzione regionale Musei nazionali Toscana del ministero della Cultura, che oltre a custodire sulle pareti un significativo ciclo di affreschi, databile agli anni Settanta del Trecento, opera del fiorentino Niccolò di Tommaso, ospita dal 2008 alcuni bronzi di Marino Marini. Le riaperture straordinarie di luglio - si spiega - sono un segnale tangibile di un cammino che Pistoia vuole riprendere in modo convinto con Marino Marini attraverso la valorizzazione dell'inestimabile patrimonio artistico e documentale che lo stesso Maestro, a partire dalla fine degli anni Settanta, ha voluto lasciare alla città.



