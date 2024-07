Madalina Ghenea tra le vincitrici del premio Osf a Firenze

L'attrice Madalina Ghenea è tra le vincitrici del Premio Osf che si terrà a Firenze il 5 luglio.

L'evento presieduto da Simone Orlandini, con la direzione artistica di Giovanni Battaglia presentato dall'attrice Ludovica Cutuli, vedrà la partecipazione della sindaca di Firenze Sara Funero, del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, il direttore generale Confindustria e Cisambiente Lucia Leonessi, il questore di Firenze Maurizio Auriemma, il generale Corpo di Armata Libero Lo Sardo, il generale di brigata Emilio Errigo, il Sen. Manfredi Potenti, gli attori Alessandro Haber, Daniel Caltagirone, Desire Noferini, ed altre personalità. Tra i premiati Ghenea, sostenitrice della tutela ambientale e della promozione della salute pubblica. L'attrice ha girato da protagonista il survival-thriller Deep Fever con coprotagonista Ed Westwick (Gossip Girl e ora in Sandokan). Il premio Osf è un riconoscimento degli sforzi nel campo della protezione ambientale e della promozione della salute, e anche occasione per stimolare un dialogo su come costruire un futuro più sostenibile.



