A 89 anni continua far incetta medaglie, la storia di Marchioni

A 89 anni continua a far incetta di allori e premi e sogna anche un riconoscimento dal Quirinale.

Remo Marchioni, classe 1935, presidente dell'Atletica Pistoia, solo negli ultimi tempi ha messo insieme, tra i vari risultati e riconoscimenti, 2 medaglie d'oro nei 200 metri e 400m e una d'argento nei 100m M85 ai Campionati Italiani Fidal, oltre a tre primi posti nel Campionato nazionale Unione nazionale veterani dello sport, un oro nei 200m al campionato regionale toscano.

Marchioni, spiega una nota, vanta un palmares invidiabile: la prima volta in pista, ai Campionati italiani a Salerno, fu medaglia di bronzo negli 800 metri; poi il titolo tricolore nei 200m a Cassino nel 2015, quello continentale l'anno successivo ad Ancona nella staffetta 4x200m, e ancora oro con l'Atletica Pistoia ai Campionati italiani di staffetta a Salerno nella 4x100m e nella 4x400m SM70, argento nella staffetta svedese.

Laureatosi campione europeo dei 400 metri SM 85, campione continentale della staffetta 4x100m SM 80, argento e bronzo europeo rispettivamente dei 200m e 100m, è detentore dei record mondiali della staffetta 4x400m SM85 all'aperto, delle staffette 4x200m e 4x400m SM85 indoor e del primato italiano della staffetta 4x100m SM 80.

Solo quest'anno, pur debilitato da una forte influenza, è salito sul secondo gradino del podio con la staffetta 4x200m (SM75) e sul terzo nei 400m e 200m (SM85) ai Campionati italiani individuali indoor master, tenutisi al Pala Casali di Ancona, e debilitato dai postumi dell'influenza è stato capace di ottenere il massimo, salendo sul terzo gradino del podio nei 60 metri, 200 metri e 400 metri piani ai Campionati europei indoor tenutisi a Torun, in Polonia. E ancora, al Campionato italiano Master di Staffette, Prove Multiple e 10mila metri, tenutosi al campo Atleti Azzurri d'Italia, a Vercelli ha conquistato la medaglia d'oro nelle staffette 4x100 metri SM75 e 4x400 metri SM70 e il secondo gradino del podio nella staffetta svedese SM70. "Sono contento di risultati e riconoscimenti - sottolinea - e spero, infine, di arrivare al Quirinale, premiato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, persona che stimo tantissimo. L'atletica è la mia vita".



