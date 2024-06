Mezzogiorno vince il Gioco del Ponte a Pisa

In migliaia sui lungarni addobbati a festa a sfidare l’afa del tardo pomeriggio per assistere al corteo storico con circa 750 figuranti (tra loro anche il comico di Striscia la notizia, Cristiano Militello) e poi la 'battaglia' durata ore sul Ponte di Mezzo, nel centro storico di Pisa. A notte fonda è la Parte di Mezzogiorno (che raggruppa i quartieri a sud dell’Arno) a imporsi nella “bella” contro la Parte di Tramontana (che riunisce i rioni a nord del fiume) vincendo 4-3 il Gioco del Ponte, la principale manifestazione storica cittadina, conquistando una vittoria che mancava dal 2018.

“Mezzogiorno - ha commentato il sindaco Michele Conti - si aggiudica un’avvincente edizione del Gioco del Ponte. Complimenti ai combattenti e ai figuranti di entrambe le Parti per aver onorato le tradizioni che rendono fieri noi pisani. Si chiude così un giugno pisano molto partecipato. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare per far conoscere le nostre tradizioni anche fuori dalla nostra città e per rendere Luminara, Palio e Gioco del Ponte ancora più attrattivi anche per i turisti”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA