Manifesti di Puccini sullo sfondo del concerto diretto da Muti

Ci saranno i cartelloni della mostra 'Giacomo Puccini Manifesto' stasera sullo sfondo del concerto diretto dal maestro Riccardo Muti in omaggio a Puccini e trasmesso in diretta su Rai3 in mondovisione a partire dalle ore 21.20. I manifesti fanno parte del prestito concesso dal Museo nazionale Salce al Comune di Lucca, per la mostra inedita che lega Puccini al cartellone pubblicitario. La particolare rassegna iconografica verrà inaugurata il 29 novembre nei locali dalla Ex Cavallerizza di piazzale Verdi.

Le immagini dei manifesti saranno proiettate sullo sfondo del palco, allestito negli spalti delle Mura di Lucca. La scaletta diretta da Muti sarà così accompagnata dai cartelloni delle opere Manon Lescaut, Turandot, Bohème e Madama Butterfly.

La mostra 'Giacomo Puccini Manifesto', organizzata dal Comune di Lucca e sviluppata da Lucca Plus, è inserita nel calendario ufficiale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane ed è patrocinata inoltre da ministero della Cultura, Museo Nazionale Collezione Salce, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum, Teatro del Giglio, Associazione Lucchesi nel Mondo.





