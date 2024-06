Tour: 27 e 29 giugno stop attività a presidio Asl Palagi

In occasione del Tour de France e delle conseguenti modifiche alla viabilità domani, giovedì 27 giugno e sabato 29, le attività sanitarie nel presidio Palagi in viale Michelangiolo saranno sospese. Lo rende noto la Asl Toscana centro ricordando che nelle due giornate sarà interdetta la viabilità e l'accesso alla struttura in concomitanza con la presenza dell'evento a Firenze. Domani ci sarà la presentazione delle squadre che da piazza Signoria raggiungeranno il piazzale Michelangelo, il 29 sarà il giorno del via della corsa dal capoluogo toscano, con la carovana che si muoverà dalle Cascine a piazza della Signoria e poi fino a Bagno a Ripoli da dove partirà la gara.

"Come precedentemente comunicato - spiega la Asl -, tutti i servizi sono stati riorganizzati per garantirne la prosecuzione in altre date e presidi. Resta ovviamente operativa la Centrale 112/118". Venerdì 28 giugno il presidio Palagi sarà invece aperto "e tutte le attività si svolgeranno regolarmente".





