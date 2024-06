A Lucca comics i creatori di Squid Game 2

E' 'The butterfly effect' il tema dell'edizione 2024 di Lucca Comics and games, che avrà anche un omaggio a Giacomo Puccini: la manifestazione, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre a Lucca, è stata presentata oggi a Firenze. Yoshitaka Amano firma i manifesti dell'evento, realizzando tre immagini: 'Overture' che segna l'inizio dell'avventura, 'Crescendo' con iniziative a Milano nel mese di settembre e 'Un finale fantastico' il 30 ottobre che apre il festival. Tra gli appuntamenti più attesi quello legato a Squid Game 2, il 31 ottobre: il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità della seconda stagione. Festeggiamenti anche per il 25/o di 'One Piece', in occasione del compleanno di Monkey D. Luffy, il pirata dal cappello di paglia.

Nozze d'oro per Dungeons & Dragons: ci sarà una mostra dedicata e il Comune di Lucca intitolerà il sotterraneo del baluardo San Paolino ai creatori di D&D Gary Gygax e Dave Arneson. Il gioco Tetris celebrerà a Lucca il 40/o anniversario con la partecipazione del creatore. Anteprima mondiale, dal 30 ottobre, su 'Star Wars: Unlimited', il gioco di carte collezionabili: i giocatori potranno vedere il nuovo set prima di tutti gli altri. Tra gli ospiti attesi anche Robert Lawrence Stine: l'autore di 'Piccoli brividi' arriva per la prima volta in Itlaia per incontrare i suoi fan. L'edizione 2024 ospiterà poi tre editori stranieri: Les Humanoides associes (Francia), Fantagraphics books (Stati Uniti) e Dala Publishing (Taiwan).

Spazio, naturalmente, anche al mondo dei manga: il protagonista sarà Atsushi Kamijo.

Il direttore di Lucca Comics and games Emanuele Vietina ha sottolineato il "lavoro di squadra" per poter realizzare l'edizione 2024, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha descritto "Lucca comics un punto di riferimento in tutto il mondo". "E' una grande emozione essere qui, da oggi parte il conto alla rovescia", ha concluso il sindaco di Lucca Mario Pardini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA