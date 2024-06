Donna trovata morta in casa a Firenze

Una donna di di 65 anni, di origine peruviana, è stata trovata morta nella casa dove abitava a Firenze. Accertamenti in corso sulle cause del decesso: non sarebbero stati rilevati segni visibili di violenza ma al momento non verrebbe esclusa alcuna ipotesi. Sul posto si sono recati la polizia anche con la squadra mobile e la scientifica, il medico legale e il pm. A dare l'allarme, intorno alle 5.30, è stato il nipote non ancora maggiorenne della donna, con cui viveva.



