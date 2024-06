Si rompe tubo dell'acqua, allagata la stanza del sindaco a Prato

Rottura di un tubo dell'impianto idrico oggi all'alba nel Palazzo comunale di Prato, con conseguente allagamento del corridoio dell'ex buvette, di parte della segreteria e della stanza della sindaco. Lo rende noto lo stesso Comune spiegando che la rottura si è verificata nel controsoffitto, tra il Salone consiliare e la segreteria del sindaco.

A dare l'allarme è stata una dipendente comunale entrando in servizio. "Immediato - si spiega - l'intervento dei Vigili del fuoco e del personale del Comune per liberare i locali dall'acqua ed effettuare i sopralluoghi necessari a scongiurare danni alla struttura, alla mobilia, ai computer e ai documenti.

Sul posto anche la sindaca Ilaria Bugetti, che d'accordo con i Vigili del fuoco ha interdetto l'uso della stanza ex buvette a scopo precauzionale per effettuare le verifiche necessarie sull'impianto elettrico e sul controsoffitto. Le altre stanze, compresa quella del sindaco, sono agibili da subito. I tecnici del Comune solo già a lavoro per sistemare l'impianto idraulico con un intervento strutturale".



