Festival La Versiliana, 51 serate per 45/a edizione

'Immagina un teatro. Togli le pareti… immergilo nel verde'; questo il titolo della 45esima edizione del Festival La Versiliana, nella pineta di Marina di Pietrasanta (Lucca). In programma per l'estate 2024 51 serate di spettacolo, 565 artisti coinvolti, una platea da 2mila posti pronta ad accogliere il pubblico, 3 palcoscenici diversi. Il via il 13 luglio per proseguire per quasi 60 giorni consecutivi fino a fine agosto, per un cartellone con prosa, danza, musica, circo contemporaneo e musical, al quale si affiancheranno gli 'Incontri al Caffè de La Versiliana', mostre d'arte contemporanea e 'La Versiliana dei piccoli'.

Ad aprire l'edizione 2024 il 13 luglio - promossa e organizzata dalla Fondazione Versiliana sotto l'egida del Comune di Pietrasanta - un concerto della banda musicale della Marina militare, 102 elementi, offerto gratuitamente e preceduto da una giornata di incontri dedicati al tema del mare. Nel cartellone poi spazio alla comicità con Andrea Pucci, Max Angioni, Jonathan Canini, Shamzy, Francesco De Carlo, Filippo Caccamo, i Casa Abis, Antonio Ornano, Paolo Ruffini e Chiara Anicito. Ancora per la satira politica lo spettacolo di Marco Travaglio 'I migliori danni della nostra vita' e Giuseppe Cruciani in 'via Crux. Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire'. In scena poi Roberta Bruzzone con 'Favole da Incubo. Viaggio nella manipolazione affettiva mortale' e Paolo Crepet con 'Mordere il cielo'. Tra gli ospiti Paolo Borzacchiello con 'Bada a come parli', Vincenzo Schettini e 'La fisica che ci piace', Umberto Galimberti per 'Quando la vita era regolata dal cuore: emozioni e sentimenti nell'era della tecnica'. Tra gli sopiti musicali Jack Savoretti, Ermal Meta, Massimo Ranieri, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Silvia Mezzanotte. In scena poi il musical Flashdance 19.08) e due grandi classici della musica quali Bolero e Carmina Burana eseguiti da 200 musicisti tra orchestra e coro diretti da Giacomo Loprieno (Ensemble Symphony Orchestra & Choir). Per il teatro Paolo Briguglia protagonista di 'Un amore', Giovanni Scifoni con il suo spettacolo dedicato a San Francesco, Chiara Francini con 'Forte e Chiara' e Monica Guerritore con 'La sera della prima'. Per la danza si esibiranno Sergio Bernal, il Balletto di Roma, il Balletto del Sud e il Balletto di Milano. Ancora per Versiliana Contemporary Theatre, saranno 14 spettacoli al Giardino Barsanti all'interno del Chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta.



