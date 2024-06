Toscana al ballottaggio, sono 18 i Comuni al voto

Sono 18 i Comuni toscani al voto il 23 e il 24 giugno per il balsi vota per eleggere al ballottaggio sindaco o sindaca. In ordine alfabetico sono Agliana, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Cecina, Colle Val d'Elsa, Collesalvetti, Cortona, Empoli, Figline Incisa, Firenze, Montecatini Terme, Piombino, Poggibonsi, Ponsacco, Pontedera, Rosignano Marittimo, San Miniato, Signa.

La sfida principale è quella di Firenze: la sfida è tra Sara Funaro (centrosinistra) ed Eike Schmidt (centrodestra). Al primo turno Funaro ha ottenuto il 43,17% dei voti, Schmidt il 32,86%.

A Empoli lo scontro è tutto a sinistra tra Alessio Mantellassi, sostenuto dal Pd (49,57% al primo turno) e Leonardo Masi, candidato della Sinistra e del M5s (19,27%). A Piombino il sindaco uscente di centrodestra Francesco Ferrari (49,22% al primo turno) se la vedrà con il suo predecessore Gianni Anselmi (35,55%). A Montecatini Terme il ballottaggio vede in campo Luca Baroncini del centrodestra (33,68% al primo turno) e Claudio Del Rosso, che corre per Pd, M5s, Azione e una lista civica (27,23%). A Pontedera andranno al ballottaggio Matteo Bagnoli (centrodestra, 37,93 al primo turno) e Matteo Franconi (Pd, 49,3% al primo turno).

Per quanto riguarda gli altri Comuni ad Agliana è sfida tra Luca Benesperi (centrodestra) e Guido Del Fante (Pd e Azione), a Borgo San Lorenzo tra Cristina Becchi (centrosinistra) e Leonardo Romagnoli (M5s, Progressisti Democratici, Borgo in Comune). A Calenzano ballottaggio tra Maria Arena (Pd) e Giuseppe Carovani (sostenuto ad esempio da Sinistra per Calenzano), a Cecina tra Lia Burgalassi (centrosinistra) e Salvatore Giangrande (centrodestra), a Colle Val d'Elsa si sfideranno il civico Piero Pii e Riccardo Vannetti (centrosinistra), a Collesalvetti duello tra Carlo Fredianelli del centrodestra e Sara Paoli del centrosinistra. A Cortona la sfida è tra Luciano Meoni (lista civica Futuro per Cortona e Centrodestra Meoni sindaco) e Andrea Vignini (Pd, Cortona Civica, M5s), a Figline Incisa il sindaco sarà Valerio Pianigiani (centrosinistra) o Silvio Pittori (centrodestra). A Poggibonsi ballottaggio al femminile con Susanna Cenni (centrosinistra) che sfida Angela Picardi (centrodestra) mentre a Ponsacco il sindaco sarà Gabriele Gasperini (centrodestra) o Fabrizio Lupi (Pd). A Rosignano Marittimo Daniele Donati del Pd (più liste civiche) sfida Claudio Marabotti, candidato di Rosignano nel Cuore e M5s. A San Miniato la partita è tra Michele Altini (centrodestra) e Simone Giglioli (centrosinistra), a Signa si sfidano Monia Catalano (civica sostenuta dal centrodestra) e Giampiero Fossi (centrosinistra).

Per il ballottaggio i seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, con gli scrutini che cominceranno immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Al primo turno delle Comunali, quando si è votato anche per le Europee, i seggi sono stati aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 del 9 giugno.



