Cinque Vele di Legambiente, Toscana seconda tra le regioni

Sono 21 i comuni turistici marini italiani e 12 le località lacustri premiati oggi a Roma con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, in occasione della presentazione della guida "Il Mare più bello 2024". A guidare la top five del 2024 è Pollica (Salerno), con le frazioni Acciaroli e Pioppi, nel Cilento campano. Al secondo posto il comune di Nardò, in provincia di Lecce, seguito da Baunei, in provincia di Nuoro, sulla costa orientale sarda.

Quarto posto per Domus De Maria col litorale di Chia sempre in Sardegna, e quinto posto per Castiglione della Pescaia, in Maremma.

A livello regionale, la Sardegna è di gran lunga la regione con più comuni premiati con le Cinque Vele. A seguire la Toscana che, oltre a Castiglione della Pescaia (Grosseto), piazza i comuni di Capraia Isola (Livorno), Isola del Giglio (Grosseto), Capalbio (Grosseto) e Marina di Grosseto (Grosseto). Toscana premiata anche per quanto riguarda i laghi: se le regine incontrastate restano le province autonome di Trentino e Alto Adige, al primo e al secondo posto con le Cinque Vele assegnate al comune di Molveno (Trento), sul lago omonimo, e ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), sul lago di Monticolo, il terzo posto è di Massa Marittima (Grosseto) e il lago dell'Accesa.





