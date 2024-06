A Björn Larsson Tributo alla Carriera dell'Orbetello Book Prize

Lo scrittore svedese Björn Larsson, uno degli autori scandinavi più conosciuti e apprezzati anche in Italia, vincitore del Premio Grinzane Biamonti, del Premio Elsa Morante, del Premio internazionale cultura del mare, di quello Boccaccio Europa e del prestigioso Prix Médicis in Francia riceve il Tributo alla Carriera dell' Orbetello Book Prize - Maremma Tuscany Coast.

La III edizione del Premio letterario realizzato in partenariato con l'agenzia ZigZag, anche questa attende lettori e lettrici nei Giardini Chiusi di Orbetello dal 27 al 29 giugno, dove sarà consegnato il premio a un'autrice o a un autore italiano della già nota terna, insieme al Tributo a Larsson.

Giovedì 27 giugno ore 19,30 Lidia Ravera che presenta Un giorno tutto questo sarà tuo (Bompiani) con Roberta Colombo. Venerdì 28 giugno alla stessa ora Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) presenta il suo libro con Teresa Ciabatti e a seguire ci sarà Susanna Bissoli con I folgorati (Einaudi) insieme a Sandra Petrignani. Sabato 29 giugno ore 19,30 Paolo Di Paolo intervisterà lo scrittore svedese.

Una menzione speciale è stata data a Valeria Parrella per Piccoli miracoli e altri tradimenti (Feltrinelli).

A Marialetizia Cannas e Stefano Goracci sono affidate le letture delle serate.

"È sempre incoraggiante ricevere un premio di prestigio perché dietro ci sono lettori che prendono la letteratura sul serio - dichiara Larsson - Vale ancora di più quando il premio non è dato soltanto per l'ultima novità o quello di cui 'tutti parlano'. In questo mondo fatto di frammenti e una marea di bits, un premio come il premio Orbetello - conclude - ci fa ricordare che la letteratura non deve avere una scadenza".

Conduce le tre serate Carola Carulli, giornalista e scrittrice.

Cura le rubriche Achab e Tg2 Weekend dedicate alla lettura. In libreria con Tutto il bene, tutto il male (Salani).

"Questa edizione vede sul palco - dichiara Paolo Di Paolo - la partecipazione di due autrici di diverse generazioni, con una storia e un percorso differenti, e di un autore che conosce e bene il mondo editoriale e con una voce riconoscibile. Daremo una menzione speciale ai racconti di Valeria Parrella. Siamo molto felici - continua il Presidente - di aspettare di incontrare e di consegnare il tributo alla carriera a Björn Larsson, con il grande e rinnovato piacere di vivere insieme al pubblico nuove e belle occasioni di dialogo, a cominciare da quella con Fernando Aramburu" l'anno scorso.

La terna è stata scelta dal presidente Paolo Di Paolo e dalla giuria del Gruppo di selezione composta da Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Eugenio Murrali e da Sandra Petrignani, insieme al Gruppo di Lettori Forti: Fausto Carotti (dirigente d'azienda) Silva Gentilini (scrittrice) Lorena Manini (bibliotecaria) Giorgio Razzoli (libraio) Maurizio Vichi (insegnante).



