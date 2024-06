Restauri, via nero di smog da abside della basilica a Lucca

Concluso a Lucca il restauro del paramento lapideo esterno dell'abside della Basilica di San Frediano, realizzato con più tipi di blocchi in pietra, provenienti dal territorio il 60% da Guamo, il restante 40% in marmo di San Giuliano. Tutto il paramento risultava, prima del restauro, ricoperto da polveri sottili e da idrocarburi di color nero rilasciate nel tempo da scarichi di auto, in particolare sugli elementi in marmo erano presenti diffuse aree ricoperte da patine di tono bruno (ossalato di calce). Le opere hanno riguardato il restauro di materiale lapideo in pietra arenaria e il restauro di elementi marmorei (monofore, colonne e capitelli) e ci sono state opere di pulitura, consolidamento, stuccatura e trattamento protettivo per una superficie totale pari a circa 500 metri quadri. L'impegno economico è stato pari a circa 136.000 euro di cui 100.000 finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il rettore della Basilica, monsignor Michelangelo Giannotti, ha ringraziato i tecnici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca per la fattiva collaborazione e il Consiglio degli Affari Economici della Basilica per la gestione di tutto l'iter relativo all'intervento.



