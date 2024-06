Principio di incendio in Rsa,in ospedale 4 ospiti e 2 infermieri

Sono quattro ospiti della Rsa e due infermieri le persone per le quali è stato necessario il ricovero in pronto soccorso in seguito a un principio d'incendio verificatosi ieri sera in una residenza sanitaria assistita di Ponte Buggianese, nel Pistoiese. Lo rende noto la Asl Toscana centro spiegando che tre sono ricoverati a Pescia e tre a Pistoia per controlli: "Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione". Sono stati invece trasferiti in una rsa di Pistoia e in un'altra residenza a Orentano (Pisa) gli altri 15 ospiti della struttura: "Stanno bene".

Sulle cause del principio di incendio la Asl spiega che è stato "generato da un fan coil (ventilconvettore) adibito al condizionamento. Subito sono intervenuti i Vigili del fuoco che, anche scopo precauzionale e per la sicurezza degli ospiti e del personale, hanno disposto l'evacuazione di un piano della struttura. I trasferimenti ed il relativo intervento di emergenza-urgenza è stato coordinato dalla Centrale Operativa 118 Pistoia-Empoli". Sul posto intervenuti anche i Carabinieri.





