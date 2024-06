Più segnalazioni scossa nel Livornese ma nessun sisma rilevato

Più segnalazioni oggi pomeriggio per una presunta scossa di terremoto nel Livornese, dall'Elba a Quercianella, accompagnata da un boato, ma nessun sisma è stato registrato dall'Ingv. Lo precisa sui social anche il governatore toscano Eugenio Giani che inizialmente aveva raccolto le segnalazioni informando di una scossa di terremoto e poi precisando: "Dai sismografi e rilevazioni non si tratterebbe al momento di un terremoto".

Nei commenti sui social la presunta scossa accompagnata dal boato risulta essere stata avvertita anche in provincia di Grosseto e di Lucca e pure a Siena.

Tra le ipotesi, quella che possa essere stato anche un volo a bassa quota a provocare il boato. L'Aeronautica militare italiana precisa che non risultano propri voli nell'orario e nella zona indicata che possano aver determinato un boato provocato da bang sonico.

"In relazione alle segnalazioni di un 'terremoto' che sarebbe avvenuto in Toscana alle 17.40" di oggi "riportiamo l'immagine delle registrazioni della stazione sismica di Cais (isola di Capraia). Il segnale è evidente ma non si tratta di un segnale sismico, quindi non è un terremoto". Così riferisce sul proprio sito l'Ingv spiegando che "al momento l'ipotesi più probabile è che sia un evento originato in aria" come quelli descritti "in precedenti articoli": il riferimento è a eventi registrati nelle Marche e in Basilicata nel 2023 ricollegabili a un boom sonico dovuto a un aereo che potrebbe aver superato la barriera del suono o all'entrata in atmosfera di un meteoroide. "Non è immediato identificare l'origine del segnale - si piega ancora dall'Ingv -: ad un'indagine preliminare le onde rivelano una velocità apparente (circa 400 m/s) che è molto più bassa di quella tipica di un'onda che si propaga nella crosta terrestre. In aria, le onde viaggiano alla velocità del suono, circa 340 m/s (0.34 km/s), mentre nelle rocce le velocità delle onde P sono di alcuni km/s, tipicamente 5-6 km/s nella crosta e oltre 8 km/s nel mantello".

