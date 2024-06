Il Volo in Toscana per 2 date, al trio il Pegaso della Regione

Il Volo farà tappa in Toscana con due appuntamenti del loro tour 'Tutti per uno - Capolavoro': il 22 luglio a Firenze al Parco mediceo di Pratolino e il 5 agosto al Gran teatro all'aperto Puccini a Torre del Lago (Lucca), in Versilia. Oggi la presentazione, a Villa Demidoff nel parco mediceo di Pratolino, alla presenza del trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, e, tra gli altri, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che nell'occasione ha consegnato a Il Volo il Pegaso, simbolo della Toscana, tra le massime onorificenze della Regione.

Durante i concerti, spiega una nota, i fan potranno immergersi nella musica di Ad Astra, il primo disco di inediti de Il Volo, che quest'anno festeggia i 15 anni di carriera, e nei più grandi successi della tradizione musicale italiana e del loro repertorio. "Siamo entusiasti di tornare in Toscana con due concerti straordinari - sottolinea Il Volo -. Il ricordo del concerto del 2016 nella bellissima piazza Santa Croce di Firenze, dove ci siamo esibiti con Placido Domingo, e il calore del pubblico toscano ci riempiono sempre di gratitudine. Siamo inoltre emozionati e onorati di ricevere il 'Pegaso', un premio prestigioso, che rappresenta un riconoscimento importante per il nostro impegno nel promuovere la cultura e la musica italiana nel mondo. Non vediamo l'ora di condividere con voi la musica del nostro primo disco di inediti, Ad Astra, e i brani che abbiamo ereditato dal nostro patrimonio culturale. Sarà un'occasione unica per celebrare con la potenza della musica i nostri 15 anni di carriera e la bellezza di questa terra". Giani ha insignito i tre artisti "per essere divenuti ambasciatori della Toscana e di Firenze nel mondo. E questo grazie allo straordinario concerto tenuto il primo luglio 2016 in piazza Santa Croce a Firenze da cui Il Volo ha prodotto un cd e un dvd che hanno fatto rivivere a milioni di persone le emozioni di un evento unico e irripetibile in uno scenario altrettanto unico e irripetibile". "Ricordo ancora il loro concerto in Santa Croce - ha aggiunto -, "Notte magica" che ha rappresentato e ha lanciato un messaggio suggestivo portando l'immagine e il fascino della nostra regione oltre i confini nazionali e oltreoceano e per questo siamo loro grati".



