Fiorentina: raduno al via l'8 luglio al Viola Park

La Fiorentina si radunerà l'8 luglio per cominciare la nuova stagione sotto la gestione di Raffaele Palladino, il tecnico ex Monza scelto per succedere a Vincenzo Italiano. Il ritiro verrà svolto al Viola Park dall' 8 luglio al 23 luglio, nei giorni 8 e 9 i giocatori effettueranno le visite mediche per poi iniziare gli allenamenti.

Durante il periodo di ritiro la Fiorentina disputerà due amichevoli, il 15 luglio alle 20 contro la Primavera viola presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park e quindi, sempre nello stesso impianto, con la Reggiana il 19 luglio alle 20. Al termine della prima fase di preparazione i viola voleranno in Inghilterra per affrontare tre amichevoli, con il Bolton il 26 luglio alle 20,30 (ora italiana) al Macron Stadium di Bolton, contro il Preston il 27 luglio alle 16 (ora italiana) al Deepdale Stadium di Preston, la terza) verrà definita nei prossimi giorni.

Dopo il rientro in Italia la Fiorentina tornerà nuovamente in campo il 4 agosto alle 20 per affrontare un test contro i francesi del Montpellier presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park.



