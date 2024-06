Fiamme casa Lucca, una persona in ospedale, evacuate abitazioni

Una persona soccorsa e portata in ospedale, l'appartamento direttamente interessato dalle fiamme dichiarato inagibile e evacuate cinque abitazioni i cui occupanti hanno trovato una sistemazione di emergenza. Questo, secondo quanto reso noto, il bilancio di un incendio scoppiato ieri sera in via Fonda in località Antraccoli a Lucca.

Il rogo si è sviluppato al secondo piano di un condominio. I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti alle 22.30: data l'entità si è reso necessario, secondo quanto spiegato, l'invio sia dell'autoscala che di una squadra di supporto per l'approvvigionamento idrico e il supporto alla prima squadra intervenuta. Presente anche il funzionario dei vigili del fuoco per le mansioni di competenza. Sul posto anche il vice sindaco, i sanitari del 118, la squadra mobile di Lucca e personale dell'Erp.



