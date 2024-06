Estate a Porto Ercole tra festival Jazz e eventi Caravaggio

Musica e arte grandi protagoniste dell'estate 2024 di Porto Ercole (Grosseto) con un calendario ricco di appuntamenti e di novità. Nasce, fra questi, la prima edizione di Argentario Jazz Festival, realizzato da Toscana Iniziative Creative, presieduta da Amalia Porrazzini. Sono quattro appuntamenti, in piazza Santa Barbara e ad ingresso gratuito. Inizio il 6 luglio con Sergio Cammariere, poi il 22 agosto Rita Marcotulli, tra le più pianiste più affermate ed apprezzate a livello internazionale , 23 agosto Roberto Gatto, una leggenda della batteria jazz, 26 agosto chiude il trombettista Fabrizio Bosso.

"L'Argentario merita artisti di questo calibro - afferma il direttore artistico Claudio Rizzo - e siamo felici di poter inaugurare un Festival che vogliamo far proseguire nel tempo".

Ma non c'è solo musica. Porto Ercole avrà tre giorni dedicati a Michelangelo Merisi, il Caravaggio, dal 18 al 20 luglio,. con dibattiti e iniziative.

Fuori programma un omaggio a Franco Califano il 5 agosto con la sua storica band guidata da Alberto Laurenti, produttore artistico e arrangiatore al fianco di Califano per 30 anni.





