Dieci giorni 'Inequilibrio' tra prime nazionali e premi Ubu

Più di 60 eventi, con 14 tra anteprime e prime nazionali con protagonisti numerosi artisti premi Ubu e giovani talenti (150 in tutto) e un focus sull'accessibilità. Presentata oggi a Firenze la 27/ma edizione di 'Inequilibrio festival', la manifestazione dedicata al teatro, danza e performance organizzata da Fondazione Armunia.

Il cuore sarà ancora una volta il Castello Pasquini di Castlglioncello (Livorno), "non fortezza ma agorà che accoglie, perché un festival se non è partecipato non ha senso di esistere", ha detto la direttrice artistica Angela Fumarola.

"Praticare l'impossibile", lo slogan dell'edizione 2024, "per emanciparsi dalla disumanità del presente - ha aggiunto - superare quello che ci fa sentire impotenti in un momento storico così drammatico".

Calendario dal 27 giugno al 6 luglio, con "escursioni" tra il borgo di Rosignano Marittimo e la Costa degli Etruschi. Domani un'anteprima, alle 21.15 al Teatro l'Ordigno di Vada (Rosignano Marittimo) con 'Come un angelo in questo bordello', vincitore della borsa teatrale Anna Pancirolli per il 2024.

Un cartellone dedicato a sperimentazione, inclusività e nuovi linguaggi. Per il teatro Danio Manfredini che ripropone 'Divine'' (27/6), tra le 'prime' Michele Bandini con 'Cani' (28 e 29/6), Elena Bucci (due premi Ubu e altrettanti Hystrio) con 'Canto alle vite infinite, adattamento n.2' (28/6), Roberto Latini (anche lui due Ubu) con 'Giulietta e Romeo' (30/6), 'Il coccodrillo' di Dostoevskij portato in scena da Gogmagog Teatro (30/6), 'Ontogenesi' lo spettacolo in mezzo al bosco di Marcello Sambati (4/7) e 'Nikita' di Francesca Sarteanesi (5 e 6).

Per la danza, tra gli altri, la prima nazionale di 'Mute' di Martina Gambardella (28/6), Silvia Rampelli con la compagnia Habillé d'Eau presenterà 'Chamber music' (29/6), in anteprima l'omaggio a Isadora Duncan ed Eleonora Duse 'The Doozies', di Silvia Gribaudi e Marta Della Via (30/6), 'Danze americane' con in scena il pluripremiato coreografo Fabrizio Favale (2/7).





