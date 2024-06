Ciclismo:Ganna campione d'Italia a cronometro, è la quinta volta

Quinto titolo italiano nella prova a cronometro per Filippo Ganna, che oggi si è imposto nella prova che assegnava la maglia tricolore, svoltasi sulle strade del grossetano. Per Ganna è anche il terzo titolo consecutivo, l'unico a interrompere il suo dominio negli ultimi anni è stato Matteo Sobrero (oggi assente) nel 2021.

Ganna, che corre per la Ineos Grenadiers, si è imposto con 23" di vantaggio su Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike) e 55" su Filippo Baroncini (UAE Team Emirates).

I campionati italiani di ciclismo continueranno, in Toscana, fino a domenica quando è in programma la prova in linea dei professionisti, che partirà da Firenze, con arrivo previsto a Sesto Fiorentino, al termine di un percorso che conterà in tutto 228 chilometri e che verterà in particolare su un circuito finale da ripetere quattro volte.



